Ворожий дрон знищив авто "Укрпошти", що поверталось з Покровська (фото)

Що відомо про атаку дрона на авто "Укрпошти"

За словами Смілянського, ворог продовжує атакувати "Укрпошту" у прифронтових регіонах.

"А за кожною нашою гарною новиною стоїть героїчна, часто ризикована робота працівників", - додав гендиректор компанії.

Він розповів, що цього разу ворожий дрон атакував автівку, яка поверталася з Покровська.

"Завдяки броні працівники залишилися живі. Сам неодноразово бував за кермом тієї автівки, коли працював на Донеччині", - повідомив посадовець і додав, що тепер "Укрпошта" буде шукати "новий броньовичок".

Автівка, в яку поцілив дрон (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)

"Бо ми продовжимо працювати й дбати про наших громадян та військових попри все. Щиро дякую нашій команді на Донеччині за її відданість та сміливість", - наголосив Смілянський.

Він пообіцяв також зовсім скоро "побачитись знову".

"Мене деякі потужні депутати не зупиняють, а тимчасова відсутність броньовичка - і поготів. Всім гарного дня! Слава Україні", - підсумував генеральний директор акціонерного товариства.



Допис Смілянського (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)

Зазначимо, що в цілому у Донецькій області працює 67 відділень АТ "Укрпошта" (як стаціонарних, так і пересувних), які обслуговують мешканців найвіддаленіших куточків підконтрольної Україні території.