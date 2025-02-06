Вражеский дрон уничтожил авто "Укрпочты", которое возвращалось из Покровска (фото)

Что известно об атаке дрона на авто "Укрпочты"

По словам Смилянского, враг продолжает атаковать "Укрпочту" в прифронтовых регионах.

"А за каждой нашей хорошей новостью стоит героическая, часто рискованная работа сотрудников", - добавил гендиректор компании.

Он рассказал, что на этот раз вражеский дрон атаковал машину, которая возвращалась из Покровска.

"Благодаря броне работники остались живы. Сам неоднократно бывал за рулем той машины, когда работал в Донецкой области", - сообщил чиновник и добавил, что теперь "Укрпочта" будет искать "новый броневичок".

Машина, в которую попал дрон (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)

"Потому что мы продолжим работать и заботиться о наших гражданах и военных несмотря ни на что. Спасибо нашей команде в Донецкой области за ее преданность и смелость", - подчеркнул Смилянский.

Он пообещал также совсем скоро "увидеться снова".

"Меня некоторые мощные депутаты не останавливают, а временное отсутствие броневичка - и подавно. Всем хорошего дня! Слава Украине", - подытожил генеральный директор акционерного общества.



Публикация Смилянского (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)

Отметим, что в целом в Донецкой области работает 67 отделений АО "Укрпочта" (как стационарных, так и передвижных), которые обслуживают жителей самых отдаленных уголков подконтрольной Украине территории.