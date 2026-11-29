Российские войска утром 29 ноября атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате попадания вражеского дрона загорелся автомобиль на парковке, также зафиксировано повреждение окон в жилых домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам Терехова, один из вражеских беспилотников атаковал парковку в Шевченковском районе города. В результате удара загорелся автомобиль. Информация о пострадавших пока не поступала.

Еще одно попадание зафиксировали в Немышлянском районе. Дрон упал неподалеку от жилых домов, в некоторых из них выбило окна.

"Детали выясняем", - отметил Терехов.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе враждебных беспилотников Харькову. Также, в 7:40 военные сообщили о движении реактивных дронов над Харьковской областью.

"Реактивные БпЛА на Харьковщине мимо Краснопавловки в западном направлении", - говорилось в сообщении Воздушных сил.