UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Ворожий акт з наслідками. Боррель відреагував на відправку військ КНДР

Фото: Жозеп Боррель, верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Залучення військовослужбовців Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) до війни проти України є одностороннім ворожим актом з боку Північної Кореї. Також це демонструє, що Російська Федерація (РФ) не готова до справедливого й довготривалого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву верховного представника Європейського союзу (ЄС) у закордонних справах та політиці безпеки Жозепа Борреля.

Як відзначив Боррель, відправка солдатів КНДР є серйозним порушенням міжнародного права, в тому числі найфундаментальніших принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй. Зокрема це демонструє, як Росія поширює нестабільність і ескалацію в регіоні і в усьому світі.

"Європейський Союз рішуче засуджує поглиблення військового співробітництва та передачі озброєнь між КНДР і Росією, які грубо порушують численні резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. ЄС закликає КНДР припинити надавати підтримку незаконним військовим зусиллям Росії", - додав Боррель. 

За словами посадовця, Росія, попри свої заяви щодо готовності до переговорів, не зацікавлена у справедливому мирі, у зв'язку з чим шукає будь-якої допомоги для своєї війни, в тому ж числі у суб'єктів як КНДР. 

Зокрема Боррель звинуватив РФ у невиконанні своїх обов'язків як постійного члена Ради безпеки через відмову від  ключових зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, у тому ж числі й запобігання ядерному розповсюдженню. 

"Триваюча підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України ілюструє, наскільки тісно пов'язана європейська безпека з безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні. Європейський Союз координуватиме свої дії з міжнародними партнерами з цього питання, в тому числі щодо реагування", - зауважив посадовець. 

Відправка військ КНДР на війну проти України 

Головне управління розвідки (ГУР) оприлюднило інформацію про те, що Північна Корея перекинула у РФ вже близько дванадцяти тисяч військових. Частина з них, за даними відомства, перебуває в районі бойових дій у Курській області.

Між тим, західне видання Financal Times зазначило, що диктатор Росії Володимир Путін робить акцент на північнокорейських військових у спробі повернути під контроль території Курської області, які наразі утримуються українськими воїнами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзКНДРВійна в Україні