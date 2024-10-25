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Враждебный акт с последствиями. Боррель отреагировал на отправку войск КНДР

Фото: Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Привлечение военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) к войне против Украины является односторонним враждебным актом со стороны Северной Кореи. Также это демонстрирует, что Российская Федерация (РФ) не готова к справедливому и долговременному миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Как отметил Боррель, отправка солдат КНДР является серьезным нарушением международного права, в том числе самых фундаментальных принципов Устава Организации Объединенных Наций. В частности это демонстрирует, как Россия распространяет нестабильность и эскалацию в регионе и во всем мире.

"Европейский Союз решительно осуждает углубление военного сотрудничества и передачи вооружений между КНДР и Россией, которые грубо нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. ЕС призывает КНДР прекратить оказывать поддержку незаконным военным усилиям России", - добавил Боррель. 

По словам чиновника, Россия, несмотря на свои заявления о готовности к переговорам, не заинтересована в справедливом мире, в связи с чем ищет любой помощи для своей войны, в том же числе у субъектов как КНДР. 

В частности Боррель обвинил РФ в невыполнении своих обязанностей как постоянного члена Совета безопасности из-за отказа от ключевых обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, в том числе и предотвращения ядерного распространения. 

"Продолжающаяся поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины иллюстрирует, насколько тесно связана европейская безопасность с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе. Европейский Союз будет координировать свои действия с международными партнерами по этому вопросу, в том числе по реагированию", - отметил чиновник. 

Отправка войск КНДР на войну против Украины

Главное управление разведки (ГУР) обнародовало информацию о том, что Северная Корея перекинула в РФ уже около двенадцати тысяч военных. Часть из них, по данным ведомства, находится в районе боевых действий Курской области.

Между тем, западное издание Financal Times отметило, что диктатор России Владимир Путин делает акцент на северокорейских военных в попытке вернуть под контроль территории Курской области, которые сейчас удерживаются украинскими воинами.

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