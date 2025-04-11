Ворожих військ у Сумській області немає, але фіксуються спроби прориву, - голова ОВА
Ворожих військ на території Сумської області сьогодні немає. Водночас ворог щодня намагається зайти на територію регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної державної адміністрації (ОДА) Володимира Артюха в ефірі телемарафону.
"Сьогодні ми маємо ситуацію, що ворожих підрозділів і військ на території Сумської області немає. Продовжується захист наших рубежів на Сумському і Курському напрямках. Сьогодні Сумська область має потужні і продовжує нарощувати можливості оборонних рубежів", - пояснив Артюх.
Коментуючи те, що на DeepState "сіра" зона покриває населені пункти Журавка й Басівка, він додав, що росіяни щодня намагаються проникнути на територію регіону через ці села й розширити "сіру" область. В напрямку Басівки штурмові дії ворога відбуваються щодня. Водночас Збройні сили України (ЗСУ) успішно знищують окупантів.
Фото: карта deepstate (скриншот)
Евакуація у Сумській області
Станом на сьогодні, як розповів Артюх, план евакуації введено на території 190 населених пунктів регіону.
"Практично в 5-кілометровій зоні повністю населення евакуйоване з населених пунктів... 10-кілометрова зона від кордону практично зараз теж вивільняється від населення. І вже ми прийняли рішення на останній Раді оборони щодо збільшення (зони евакуації - ред.) до 17 кілометрів", - пояснив він.
Він додав, що за останні 3 місяці найбільше евакуйовано населення було у Краснопільській, Миропільській, Юнаківській та Хотінській громадах. Наразі там залишилось близько 3-4% людей, які досі не прийняли рішення щодо виїзду.
Ситуація у Сумській області
9 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія фактично вже розпочала наступ на Сумську та Харківську області, а кількість зіткнень на всіх основних напрямках зросла.
6 квітня російські військові заявили про "захоплення" населеного пункту Басівка в прикордонні Сумської області. Втім, пізніше речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко спростував цю інформацію. Водночас додав, що ворог не полишає спроб прорватися на українську територію.
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