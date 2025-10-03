ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни видали удар по вантажівках із зерном за "знищення дронів ЗСУ"

П'ятниця 03 жовтня 2025 16:59
UA EN RU
Росіяни видали удар по вантажівках із зерном за "знищення дронів ЗСУ" Ілюстративне фото: окупанти цинічно виправдовують удар по вантажівках із зерном (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Росія спотворила інформацію про удар по фурах в Чернігівській області. Задля виправдання злочину Міноборони РФ повідомило про "знищення вантажівок ЗСУ з дронами", хоча насправді звичайні фури перевозили зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр протидії дезінформації".

Міноборони РФ заявило, що "Іскандери-М" та "Герань-2" начебто знищили 20 вантажівок, які перевозили ударні дрони ЗСУ та 60 українських військових. Як "доказ" відомство агресора опублікувало відповідне відео.

"Насправді, за даними Чернігівської обласної прокуратури, внаслідок атаки було пошкоджено та знищено вантажівки, які перевозили зернові культури", - написали в ЦПД.

В центрі уточнили, що тоді в результаті атаки на фури загинув 47-річний водій цивільного транспорту.

"Фейк про "вантажівки з БпЛА" та "знищених" українських військових - це спроба виправдати черговий удар по цивільних об’єктах і приховати факт загибелі цивільного", - додали в ЦПД.

Зазначається, що "докази" росіян фактично підтверджують воєнний злочин, а не виправдовують його, оскільки на кадрах видно саме цивільний транспорт, без жодних "вантажівок із дронами" та військових.

Росіяни видали удар по вантажівках із зерном за &quot;знищення дронів ЗСУ&quot;Фото: насправді вантажівки перевозили зерно, а не дрони ЗСУ (ЦПД)

Як відомо, РФ часто публікує фейки про Україну та війну.

Наприклад, нещодавно росіяни поширили в мережі дезінформацію про "1,7 млн загиблих військових ЗСУ". Для цього їм довелось збрехати про нібито зламану базу Генштабу.

Також минулого місяця ЦПД викрив брехню ворога про "мовні патрулі" в українських школах. Головний задум - переконати в утисках російськомовних.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська область Війна в Україні Фейки
Новини
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим