Ворожі втрати на 30 вересня: Генштаб опублікував свіжу статистику

Україна, Вівторок 30 вересня 2025 08:00
Ворожі втрати на 30 вересня: Генштаб опублікував свіжу статистику Ілюстративне фото: статистика Генштабу за 30 вересня 2025 року (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Никончук Анастасія

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Статистика, актуальна на 30 вересня 2025 року, відображає стан збройних сил РФ і кількість знищеної техніки під час бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

За офіційними даними Генерального штабу Збройних Сил України, сумарні втрати особового складу противника сягнули близько 1 110 560 осіб, що на 970 більше порівняно з попереднім звітом за 29 вересня 2025 року.

Серед техніки найбільш значні втрати зафіксовано в артилерійських системах - 33 311 одиниць (+27), бойових бронетранспортерах - 23 291 (+1), танках - 11 222 (+4).

Повітряні та морські сили

ВПС противника втратили 427 літаків і 346 (+1) вертольотів. Зафіксовано знищені засоби ППО - 1 224 одиниці, а також 3 790 крилатих ракет.

Серед безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня втрати становлять 65 303 (+301). На морі втрати включають 28 кораблів і катерів, а також 1 підводний човен.

Техніка постачання та спеціальна техніка

Автомобільна техніка та цистерни з паливом налічують 63 241 (+90) одиницю, спеціалізована техніка - 3 979 одиниць. Знищені реактивні системи залпового вогню становлять 1 505 (+1).

Нагадуємо, що Україна офіційно підтвердила знищення заводу "Електродеталь" у Брянській області. Цей об'єкт відігравав ключову роль у постачанні армії РФ військовою продукцією, і його знищення істотно обмежує можливості супротивника щодо забезпечення техніки та боєприпасів.

Зазначимо, що вранці 26 вересня в небі над Закарпатською областю двічі фіксували проліт безпілотного літального апарату, який перетнув український кордон із території Угорщини. За попередніми даними, дрон не вчиняв агресивних дій, проте ситуація продовжує відстежуватися.

Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
