Политика
Вражеские потери на 30 сентября: Генштаб опубликовал свежую статистику

Украина, Вторник 30 сентября 2025 08:00
Вражеские потери на 30 сентября: Генштаб опубликовал свежую статистику Иллюстративное фото: статистика Генштаба за 30 сентября 2025 (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Никончук Анастасия

Генштаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российской армии с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Статистика, актуальная на 30 сентября 2025 года, отражает состояние вооруженных сил РФ и количество уничтоженной техники в ходе боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По официальным данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, суммарные потери личного состава противника достигли около 1 110 560 человек, что на 970 больше по сравнению с предыдущим отчетом за 29 сентября 2025 года.

Среди техники наиболее значительные потери зафиксированы в артиллерийских системах — 33 311 единиц (+27), боевых бронетранспортерах — 23 291 (+1), танках — 11 222 (+4).

Воздушные и морские силы

ВВС противника потеряли 427 самолетов и 346 (+1) вертолетов. Зафиксированы уничтоженные средства ПВО — 1 224 единицы, а также 3 790 крылатых ракет.

Среди беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня потери составляют 65 303 (+301). На море потери включают 28 кораблей и катеров, а также 1 подводную лодку.

Техника снабжения и специальная техника

Автомобильная техника и цистерны с топливом насчитывают 63 241 (+90) единицу, специализированная техника — 3 979 единиц. Уничтоженные реактивные системы залпового огня составляют 1 505 (+1).

Напоминаем, что Украина официально подтвердила уничтожение завода «Электродеталь» в Брянской области. Этот объект играл ключевую роль в снабжении армии РФ военной продукцией, и его уничтожение существенно ограничивает возможности противника по обеспечению техники и боеприпасов.

Отметим, что утром 26 сентября в небе над Закарпатской областью дважды фиксировался пролет беспилотного летательного аппарата, который пересек украинскую границу с территории Венгрии. По предварительным данным, дрон не совершал агрессивных действий, однако ситуация продолжает отслеживаться.

Война в Украине Генштаб ВСУ
