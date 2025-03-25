Ворожі ударні дрони атакували Київську область: ДСНС показала наслідки

Вночі 25 березня російські ударні безпілотники "Шахед" атакували два райони Київської області. На місці падіння уламків спалахнули пожежі на складах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зазначається, що сьогодні вночі на території Фастівського та Бориспільського районів було ліквідовано загорання в складських приміщеннях, що виникли внаслідок падіння уламків БПЛА.
Жертви та потерпілі відсутні.
В ніч на 25 березня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошувалася повітряна тривога.
У Запорізькому районі через влучання БпЛА поранень зазнали літня жінка та молодий чоловік.
Також агресор вдарив ударними дронами по місту Ізюм Харківської області.
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