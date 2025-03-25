Ворожі ударні дрони атакували Київську область: ДСНС показала наслідки

Російська атака "Шахедами"

В ніч на 25 березня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошувалася повітряна тривога.

У Запорізькому районі через влучання БпЛА поранень зазнали літня жінка та молодий чоловік.

Також агресор вдарив ударними дронами по місту Ізюм Харківської області.

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