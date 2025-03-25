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Вражеские ударные дроны атаковали Киевскую область: ГСЧС показала последствия

Фото: российские дроны повредили складские помещения (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью 25 марта российские ударные беспилотники "Шахед" атаковали два района Киевской области. На месте падения обломков вспыхнули пожары на складах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что сегодня ночью на территории Фастовского и Бориспольского районов было ликвидировано возгорание в складских помещениях, возникшие в результате падения обломков БПЛА.

Жертвы и пострадавшие отсутствуют.

Российская атака "Шахедами"

В ночь на 25 марта российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлялась воздушная тревога.

В Запорожском районе из-за попадания БпЛА ранения получили пожилая женщина и молодой человек.

Также агрессор ударил ударными дронами по городу Изюм Харьковской области.

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Атака дронов