Вражеские ударные дроны атаковали Киевскую область: ГСЧС показала последствия

Ночью 25 марта российские ударные беспилотники "Шахед" атаковали два района Киевской области. На месте падения обломков вспыхнули пожары на складах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что сегодня ночью на территории Фастовского и Бориспольского районов было ликвидировано возгорание в складских помещениях, возникшие в результате падения обломков БПЛА.
Жертвы и пострадавшие отсутствуют.
В ночь на 25 марта российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлялась воздушная тревога.
В Запорожском районе из-за попадания БпЛА ранения получили пожилая женщина и молодой человек.
Также агрессор ударил ударными дронами по городу Изюм Харьковской области.
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