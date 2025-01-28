Ворожі "Шахеди" пошкодили комунальне підприємство у Черкаській області

Минулої ночі російські ударні безпілотники атакували Черкаську область. В Уманському районі дрони пошкодили комунальне підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця і мера Умані Ірину Плетньову.
Табурець зазначив, що вночі в області працювали сили протиповітряної оборони. Проте ворожі атаки не обійшлися без наслідків для Уманського району.
Всі служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері.
"Для координації дій на місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Найголовніше - люди цілі. А з рештою впораємось", - зазначив Табурець.
Мер Умані Ірина Плетньова повідомила, що енергетики працюють над відновленням електропостачання у місті.
"Уманьводоканал працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. Уманьтеплокомуненерго працює над налагодженням подачі тепла в ваші домівки", - написала вона у своєму Facebook.
Моніторингові канали повідомляли, що о 02:41 ночі в Умані після вибухів частково зникла електроенергія.
В ніч на 28 січня російські терористи масштабно атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
У Харкові та Харківському районі зафіксовано кілька прильотів та падінь уламків. Виникли пожежі, є постраждалі.
Також через БпЛА пошкоджені будинки і спалахнули пожежі в Одесі.
Вночі вибухи пролунали й у Чернігові. Внаслідок падіння уламків "Шахеда", пошкоджено приватний будинок.
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