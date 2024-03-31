Ворожі ракети атакували західні області України

Масштабний обстріл України

Вранці 31 березня росіяни запустили ракети з бомбардувальників Ту-95 у Саратовській області.

Згодом на території всієї України оголосили повітряну тривогу.

Про те, що означає зліт російських літаків та скільки є часу до атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Про те, як РФ використовує аеродроми для війни та чи може по них бити Україна, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.