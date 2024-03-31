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Ворожі ракети атакували західні області України

Фото: російські ракети летіли у напрямку західних областей (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські ракети двома окремими групами пролетіли через східні та північні області у напрямку Львівської та Івано-Франківської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ракети у напрямку Львова з північного сходу Група ракет на Тернопільщині, курсом на Івано-Франківськ", - йшлося у повідомленні о 5:45.

О 5:53 Повітряні сили повідомили про нову групу ракету у напрямку Львова з півночі.

О 5:59 повідомили про ракети у напрямку Стрия з півночі та півдня.

О 6:03 пабліки повідомили про ракету в районі міста Бурштин в Івано-Франківській області. Там розташована Буршинська теплоелектростанція.

О 6:12 повідомили, що повітряний простір України чистий. Триває дорозвідка.

Зазначимо, що дві групи ракет увійшли в Україну через Сумську область, далі через Чернігівську та північ Київської області попрямували на захід через Житомирську в напрямку Волинської області. У районі Луцька цілі повернули на південний захід.

У Київській області працювала ППО. Ймовірно, агресор цілився по критичній інфраструктурі.

Масштабний обстріл України

Вранці 31 березня росіяни запустили ракети з бомбардувальників Ту-95 у Саратовській області.

Згодом на території всієї України оголосили повітряну тривогу.

Про те, що означає зліт російських літаків та скільки є часу до атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Про те, як РФ використовує аеродроми для війни та чи може по них бити Україна, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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