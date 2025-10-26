Ворожі дрони атакували Чернігів і Новгород-Сіверський: знищено адмінбудівлю

У Чернігові приліт зафіксовано на території одного з місцевих підприємств - внаслідок атаки загорілася вантажівка. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

У Новгороді-Сіверському ще один ворожий дрон влучив в адмінбудівлю підприємства критичної інфраструктури. Приміщення повністю знищене вогнем.

Фото: наслідки обстрілу Чернігівщини (t.me/chernigivskaODA)

Загалом протягом минулої доби окупанти 18 разів обстріляли Чернігівську область. Під ударами опинилися 14 населених пунктів.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Обстріл Чернігова

Вчора ввечері росіяни намагались атакувати Чернігів дронами. На одному з підприємств зафіксовано влучання та горів автомобіль.

У ніч на 21 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку по Чернігівській області. Внаслідок удару зафіксовано влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури.

За попередніми даними, два безпілотники типу "Шахед" поцілили в об’єкти теплопостачання у двох громадах Чернігівського району. Через пошкодження енергомереж у Чернігові та північних громадах області запровадили аварійні відключення електроенергії. Крім того, у місті повністю припинилося водопостачання.