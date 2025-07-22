Вороже під забороною: у Раді пропонують жорсткі штрафи за російське програмне забезпечення

Проєкт передбачає створення офіційного переліку заборонених продуктів, який буде вести Держспецзв’язку. До цього переліку зможуть вносити пропозиції СБУ та Нацбанк у межах своїх повноважень.

Чому це важливо

У пояснювальній записці автори законопроєкту зазначають, що чинне законодавство не містить чітких критеріїв для визначення ворожого програмного забезпечення. Це ускладнює його виведення з обігу, а також створює ризики для кібербезпеки України.

"В умовах гібридної агресії проти України виникла об’єктивна потреба у законодавчому врегулюванні питань визнання таких продуктів ворожими", - йдеться в документі.

Які продукти можуть визнати ворожими

Згідно з документом, ворожими можуть бути визнані ті ІТ-продукти, які:

створені або належать країні-агресору;

мають бенефіціарів, пов’язаних із ворожими державами;

використовуються для збору чи передачі даних у спосіб, що загрожує безпеці України;

включені до відкритих санкційних списків інших держав чи організацій.

Коли почне діяти заборона та які санкції

Якщо закон ухвалять, основні його положення набудуть чинності через 6 місяців після публікації. Заборона на використання ворожих ІТ-продуктів буде діяти у держорганах, критичній інфраструктурі, оборонному секторі та платіжних системах.

Порушення заборони каратиметься фінансовими санкціями - 2% від річного обороту компанії з 1 січня 2030 року.

Винятки передбачено лише для розвідувальних органів.

"Цей законопроєкт - спроба системно закрити вікно ворожим технологіям, які можуть бути інструментом впливу або атаки на наші державні інституції", - пояснюють автори.