Ворожа атака БПЛА: у Києві пролунали вибухи і сталися пожежі

Вибухи в Києві було чути близько пів на другу ночі. Їх було щонайменше чотири.

Між тим в місцевих пабліках звучать припущення, що вони пов'язані з роботою сил та засобів протиповітряної оборони.

Так, раніше моніторингові канали писали, що фіксувався рух БПЛА противника на околицях Києва.

А в Повітряних силах ЗСУ інформували про те, що "Шахеди", зокрема, були помічені в Київській області.

Додамо, пізно ввечері у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) заявляли про роботу ППО у регіоні через ворожі безпілотники.

Оновлено: є пожежі через дронову атаку

Як розповів мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram, у Соломʼянському районі міста палає одноповерхова нежитлова будівля, попередньо, через падіння уламків БПЛА.

"Займання на території поруч. Всі служби на місці", - поінформував він.

Мер столиці додав, що у Святошинському районі також є пожежа, але "за інформацією екстрених служб, не повʼязана з ворожою атакою на місто".

"Наразі постраждалих немає", - розповів Кличко.

Оновлено: у Києві були ще вибухи

Близько 01:43 у столиці знову було чути вибухи. Вони, ймовірно, пов'язані з роботою ППО.

Атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, ввечері 9 лютого у Повітряних силах фіксували запуск російськими окупантами ударних безпілотників у бік України для чергової дронової атаки. У низці областей через загрозу ударів "Шахедів" була оголошена повітряна тривога.

Під час ворожої атаки із застосуванням БПЛА було влучення у Сумах по парковці в житловому мікрорайоні. Через дроновий удар була пожежа, яку вже ліквідували. Також пошкоджені кілька житлових будівель.

За останніми даними, у Сумах через атаку "Шахеда" постраждала жінка, яку госпіталізували.