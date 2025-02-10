Вражеская атака БПЛА: в Киеве прогремели взрывы и произошли пожары

Взрывы в Киеве были слышны около половины второго ночи. Их было по меньшей мере четыре.

Между тем в местных пабликах звучат предположения, что они связаны с работой сил и средств противовоздушной обороны.

Так, ранее мониторинговые каналы писали, что фиксировалось движение БПЛА противника в окрестностях Киева.

А в Воздушных силах ВСУ информировали о том, что "Шахеды", в частности, были замечены в Киевской области.

Добавим, поздно вечером в Киевской областной военной администрации (КОВА) заявляли о работе ПВО в регионе из-за вражеских беспилотников.

Обновлено: из-за дроновой атаки могли вспыхнуть пожары

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram, в Соломенском районе города горит одноэтажное нежилое здание, предварительно из-за падения обломков БПЛА.

"Воспламенение на территории рядом. Все службы на месте", - проинформировал он.

Мэр столицы добавил, что в Святошинском районе также есть пожар, но "по информации экстренных служб, не связан с вражеской атакой на город".

"В настоящее время пострадавших нет", - рассказал Кличко.

Обновлено: в Киеве были еще взрывы

Около 01:43 в столице снова были слышны взрывы. Они, вероятно, связаны с работой ПВО.

Обновлено: продолжается работа ПВО, падение обломков БПЛА не зафиксировано

Как позже рассказал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram, российские захватчики продолжают атаковать столицы беспилотниками.

"Звуки, которые вы можете слышать - работа наших защитников по целям", - отметил он.

Чиновник добавил, что по состоянию на данный момент "падение обломков не зафиксировано".

Атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, вечером 9 февраля в Воздушных силах фиксировали запуск российскими оккупантами ударных беспилотников в сторону Украины для очередной дроновой атаки. В ряде областей из-за угрозы ударов "Шахедов" была объявлена ​​воздушная тревога.

Во время вражеской атаки с применением БПЛА было попадание в Сумах по парковке в жилом микрорайоне. Из-за дронового удара был пожар, который уже ликвидировали. Также повреждены несколько жилых построек.

По последним данным, в Сумах из-за атаки "Шахеда" пострадала женщина, которую госпитализировали.