На Яворовском полигоне начались стрельбы. Гражданских просят не приближаться

На Яворовском полигоне во Львовской области начались круглосуточные стрельбы. В связи с этим гражданских просят не приближаться к полигону.

Об этом говорится в сообщении на сайте местного городского совета .

Сообщается, что с 1 апреля на территории Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) начинаются круглосуточные стрельбы во всех направлениях. Стрельбы будут проводиться из различных видов оружия, в том числе артиллерийских подразделений и авиации.

В городском совете отмечают, что территория полигона опасна для гражданских, поскольку после стрельб на учебных объектах бывают случаи не разрыва боеприпасов. Поэтому категорически запрещается трогать найденные снаряды, мины, бомбы и другие неизвестные предметы.

Командование Международного центра миротворчества и безопасности напоминают о запрете прохода и проезда на территорию Центра, а также просит не собирать металлолом, ягоды, грибы, ловить рыбу, охотиться и косить траву на территории полигона.