В Счастье проведут антитеррористические учения. Жителей просят иметь при себе документы
В районе проведения Операции объединенных сил в Счастье проведут антитеррористические учения. Они состоятся 30-31 марта.
"30-31 марта в г. Счастье, в рамках проведения операции Объединенных сил при участии региональных субъектов борьбы с терроризмом состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам", - говорится в сообщении.
Указано, что тренировки проведут в условиях, максимально приближенных к реальным. Служба безопасности Украины призывает местных жителей с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.
"Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.). В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте по адресу дежурной службы", - отмечают в пресс-центре ООС.
Напомним, Верховная рада может провести еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе. Оно может состояться во вторник, 30 марта.
Как писало РБК-Украина, в пятницу на Донбассе в результате обстрела боевиков погибли сразу четыре украинских военных, еще двое получили ранения.
Так, президент Владимир Зеленский планирует обсудить ситуацию на Донбассе с лидерами стран нормандского формата.