На Яворівському полігоні почалися стрільби. Цивільних просять не наближатися

На Яворівському полігоні у Львівській області почалися цілодобові стрільби. У зв'язку з цим цивільних просять не наближатися до полігону.

Про це йдеться в повідомленні на сайті місцевої міської ради .

Повідомляється, що з 1 квітня на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) починаються цілодобові стрільби у всіх напрямках. Стрільби проводитимуться з різних видів зброї, у тому числі артилерійських підрозділів і авіації.

У міській раді зазначають, що територія полігону небезпечна для цивільних, оскільки після стрільб на навчальних об'єктах бувають випадки не розриву боєприпасів. Тому категорично забороняється чіпати знайдені снаряди, міни, бомби та інші невідомі предмети.

Командування Міжнародного центру миротворчості та безпеки нагадують про заборону проходу та проїзду на територію Центру, а також просить не збирати металобрухт, ягоди, гриби, ловити рибу, полювати і косити траву на території полігону.