Воротар збірної України змінив "Шахтар" на чемпіона Португалії

Молодий воротар змінив УПЛ на Західну Європу. "Орли" оголосили про підписання українця після перемоги в Суперкубку Португалії.

Трубін уклав із "Бенфікою" контракт на 5 років. Орієнтовна вартість трансферу – 10 млн євро. Ще мільйон у євровалюті "Шахтар" може заробити бонусами. Окрім того, "гірники" нібито матимуть 40% від наступного продажу свого вихованця.

Раніше Трубін нібито домовився про перехід у міланський "Інтер" наступного літа. "Нерадзуррі" не змогли задовольнити запити "гірників", тож український воротар збирався переїхати в чемпіонат Італії наступного літа вільним агентом. У відповідь "Шахтар" пригрозив зробити Трубіна резервістом.

У сезоні 2022/23 Трубін провів 38 матчів у всіх турнірах, 14 із них – "сухі". На Євро-2023 він дійшов до півфіналу в складі збірної України U-21. У складі ж національної команди зіграв 7 поєдинків.