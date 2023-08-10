Вратарь сборной Украины сменил "Шахтер" на чемпиона Португалии

Молодой вратарь сменил УПЛ на Западную Европу. "Орлы" объявили о подписании украинца после победы в Суперкубке Португалии.

Трубин заключил с "Бенфикой" контракт на пять лет. Примерная стоимость трансфера – 10 млн евро. Еще миллион в евровалюте "Шахтер" может заработать бонусами. Кроме того, "горняки" якобы будут иметь 40% от последующей продажи своего воспитанника.

Ранее Трубин якобы договорился о переходе в миланский "Интер" следующим летом. "Нерадзурри" не смогли удовлетворить запросы "горняков", поэтому украинский вратарь собирался переехать в чемпионат Италии следующим летом свободным агентом. В ответ "Шахтер" пригрозил сделать Трубина резервистом.

В сезоне 2022/23 Трубин провел 38 матчей во всех турнирах, 14 из них – "сухие". На Евро-2023 он дошел до полуфинала в составе сборной Украины U-21. В составе национальной команды сыграл 7 поединков.