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У Воронезькій області ввели режим надзвичайної ситуації після нічної атаки

Воронезька області, Субота 24 серпня 2024 08:45
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У Воронезькій області ввели режим надзвичайної ситуації після нічної атаки Фото: у Воронезькій області ввели режим надзвичайної ситуації (t.me mchs_official)
Автор: Наталія Юрченко

У Воронезькій області Росії ввели режим надзвичайної ситуації після нічної атаки. Там спалахнула масштабна пожежа та продовжується детонація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SHOT та губернатора Воронезької області Олександра Гусєва у Telegram.

Режим надзвичайної ситуації оголосили в Острогозькому районі Воронезької області.

Губернатор регіону стверджує, проведено евакуацію одного села та одного поселення, близько 200 осіб. Там розгорнули пункт тимчасового розміщення.

За його словами, через пошкодження лінії електропередач в одному із сіл Острогозького району можуть спостерігатися перебої з електропостачанням. Гусєв додав, що детонація продовжується.

У мережі стверджують, що внаслідок нічної атаки безпілотників горить та детонує склад з боєприпасами.

Губернатор заявив, що нібито збили п'ять дронів, а склад спалахнув від їхніх уламків. Він зазначає, що нібито двоє людей постраждали.

Що цьому передувало

У ніч на 24 серпня у Воронезькій області пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів, а у мережі повідомляли, що за ніч було дві хвилі атаки.

Після вибухів в Острогозькому районі Воронезької області почалася масштабна пожежа з детонацією. У мережі повідомили, що горить склад з боєприпасами. Місцевий губернатор заявив, що "внаслідок падіння фрагментів почалася пожежа, що викликала детонацію вибухонебезпечних об'єктів".

РосЗМІ зазначають, що в Острогозькому розташований центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби. Також до травня там планували відкрити виставку, присвячену захопленню Маріуполя.

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