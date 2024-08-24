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Дрони атакували Воронезьку область: на землі почалася пожежа та детонація

Субота 24 серпня 2024 05:03
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Дрони атакували Воронезьку область: на землі почалася пожежа та детонація
Автор: Вадим Ребрина

У Воронезькій області РФ в результаті атаки безпілотниками почалася пожежа, що викликала детонацію "вибухонебезпечних об'єктів".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

За словами губернатора області Гусєва, дрони, що атакували область, нібито були знищені засобами протиповітряної оборони, пожежа і детонація "вибухонебезпечних об'єктів" почалися в результаті падіння уламків. Де саме почалася пожежа і що детонує, губернатор не уточнив.

Він стверджує, що постраждалих, а також пошкоджень цивільних будівель наразі не виявлено.

За інформацією одразу кількох російських каналів, в Острозьку горить склад боєприпасів.

Нагадаємо, вночі, 22 серпня, дрони атакували військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ. Фото спалаху аеродрому зафіксували на супутникових знімках.

Раніше, 16 серпня, українські дрони-камікадзе атакували російський аеродром "Саваслейка" у Нижегородській області РФ.

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