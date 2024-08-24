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В Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки

Воронежская области, Суббота 24 августа 2024 08:45
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В Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки Фото: в Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации (t.me mchs_official)
Автор: Наталья Юрченко

В Воронежской области России был введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки. Там вспыхнул масштабный пожар и продолжается детонация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SHOT и губернатора Воронежской области Александра Гусева в Telegram.

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Острогожском районе Воронежской области.

Губернатор региона утверждает, проведена эвакуация одного села и одного поселения, около 200 человек. Там развернули пункт временного размещения.

По его словам, из-за повреждения линии электропередач в одном из сел Острогожского района могут наблюдаться перебои с электроснабжением. Гусев добавил, что детонация продолжается.

В сети утверждают, что в результате ночной атаки беспилотников горит и детонирует склад с боеприпасами.

Губернатор заявил, что якобы сбили пять дронов, а склад вспыхнул от их обломков. Он отмечает, что якобы два человека пострадали.

Что этому предшествовало

В ночь на 24 августа в Воронежской области раздались взрывы. Россияне заявили об атаке дронов, а в сети сообщали, что за ночь было две волны атаки.

После взрывов в Острогожском районе Воронежской области начался масштабный пожар с детонацией. В сети сообщили, что горит склад с боеприпасами. Местный губернатор заявил, что "в результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов".

РосСМИ отмечают, что в Острогожске расположен центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы. Также к маю там планировали открыть выставку, посвященную захвату Мариуполя.

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Российская Федерация Воронежская область Война России против Украины Атака дронов
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