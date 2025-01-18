У Воронезькій області третю добу палає атакована ЗСУ нафтобаза

У Воронезькій області РФ третій день поспіль горить нафтобаза "Ліскінська". Її 16 січня атакували українські захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

У мережі очевидці публікують відповідні кадри, на яких можна помітити, що на нафтобазі триває пожежа.

Напередодні на території Ліскінського району Воронезької області запровадили режим надзвичайної ситуації через пожежу.

Нагадаємо, в ніч на 16 січня бійці ССО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували нафтобазу "Ліскінська", що у Воронезькій області РФ. Нафтобаза входить до структури "Роснєфті".

Генштаб ЗСУ уточнював, що було влучання в ціль щонайменше трьох ударних дронів. Удар спровокував масштабну пожежу на об'єкті росіян.

Фото: у Воронезькій області палає нафтобаза (t.me/astrapress)