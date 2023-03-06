У Воронезькій області РФ аварійно приземлився вертоліт Мі-8

Російський гелікоптер Мі-8 аварійно приземлився на території Воронезької області. Інцидент стався сьогодні, 6 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Воронезької області Олександра Гусєва у Telegram.

"У Павлівському районі Воронезької області аварійно приземлився вертоліт Мі-8. Спецслужби працюють на місці", - написав він.

При цьому чиновник зазначає, що через аварійну посадку вертольота було пошкоджено лінію електропередач, проте її нібито вже відновили.

Нагадаємо, нещодавно неподалік російського Мурманська на північному заході Росії розбився вертоліт Мі-8. На борту було вісім осіб, з яких половина отримали травми.

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