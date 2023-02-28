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Неподалік російського Мурманська розбився вертоліт Мі-8

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Мурманськ, Вівторок 28 лютого 2023 15:00
Неподалік російського Мурманська розбився вертоліт Мі-8 Фото: в Росії розбився вертоліт Мі-8 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Неподалік Мурманська, на північному заході Росії, розбився вертоліт Мі-8. Внаслідок катастрофи постраждало щонайменше чотири особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Вертоліт розбився неподалік від майданчика Лавозеро. На борту знаходилося вісім людей. Як мінімум, четверо отримали травми", - повідомили в екстрених службах Росії.

Варто зазначити, що сьогодні у Мурманській області вирує негода. У регіоні сильні снігопади та обмежена видимість. Тому частину трас в області перекрили.

Нагадаємо, сьогодні в низці міст Росії заявили про "невідомі літальні апарати". Зокрема, об'єкти виявили в російській Адигеї а, у Санкт-Петербурзі закрили аеропорт через нібито невідомий об'єкт у повітрі.

Крім того, у місті Туапсе в Краснодарському краї сьогодні вночі горіла нафтобаза. Місцева влада заявила про "атаку українських безпілотників".

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