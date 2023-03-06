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В Воронежской области РФ аварийно приземлился вертолет Ми-8

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Воронеж, Понедельник 06 марта 2023 12:09
В Воронежской области РФ аварийно приземлился вертолет Ми-8 Фото: вертолет Ми-8 аварийно сел в Воронежской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский вертолет Ми-8 аварийно приземлился на территории Воронежской области. Инцидент произошел сегодня, 6 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гусева в Telegram.

"В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8. Спецслужбы работают на месте", - написал он.

При этом чиновник отмечает, что из-за аварийной посадки вертолета была повреждена линия электропередач, однако ее якобы уже восстановили.

Напомним, недавно неподалеку от российского Мурманска на северо-западе России разбился вертолет Ми-8. На борту находились восемь человек, из которых половина получили травмы.

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