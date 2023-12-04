UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Воронезькій області фура протаранила колону Росгвардії: є постраждалі солдати

Ілюстративне фото: у Воронезькій області фура протаранила колону Росгвардії (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Воронезькій області сьогодні, 4 грудня, фура врізалася в колону Росгвардії. Внаслідок інциденту постраждали п'ять солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За інформацією пропагандистського каналу, ДТП сталася у Бобровському районі на трасі М4 "Дон". Водій нібито не врахував погодні умови, перевищив швидкість та влетів у колону Росгвардії, яка складалася з трьох автобусів, трьох "Уралів" та двох машин супроводу.

"Загинула одна людина - пасажир фури. Крім неї постраждав водій вантажівки та 5 росгвардійців", - уточнюють пропагандисти.

Водночас, за інформацією каналу, усіх постраждалих з травмами різного ступеня доправили до Бобровської районної лікарні.

Ліквідація росгвардійців в Україні

Нагадаємо, бійці Росгвардії беруть участь у загарбницькій війні проти України.

Зокрема, 23 червня стало відомо, що наші військові вдарили по базі росгвардійців, яка знаходилася у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.

Також 28 серпня рух опору підірвав в Енергодарі Запорізької області казарму, в якій перебували росгвардійці-кадировці.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПРосійська ФедераціяВійська РФВоронежская область