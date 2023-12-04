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В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии: есть пострадавшие солдаты

Иллюстративное фото: в Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В Воронежской области сегодня, 4 декабря, фура врезалась в колонну Росгвардии. В результате инцидента пострадали пять солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По информации пропагандистского канала, ДТП произошло в Бобровском районе на трассе М4 "Дон". Водитель якобы не учел погодные условия, превысил скорость и влетел в колонну Росгвардии, которая состояла из трех автобусов, трех "Уралов" и двух машин сопровождения.

 

"Погиб один человек - пассажир фуры. Кроме него пострадал водитель грузовика и 5 росгвардейцев", - уточняют пропагандисты. 

В то же время, по информации канала, всех пострадавших с травмами различной степени доставили в Бобровскую районную больницу. 

Ликвидация росгвардейцев в Украине

Напомним, бойцы Росгвардии принимают участие в захватнической войне против Украины. 

В частности, 23 июня стало известно, что наши военные ударили по базе росгвардейцев, которая находилась во временно оккупированном Геническе Херсонской области. 

Также 28 августа движение сопротивления взорвало в Энергодаре Запорожской области казарму, в которой находилась росгвардейцы-кадыровцы.

 

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