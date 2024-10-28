У Воронезькій області дрони знову уразили спиртзавод, спалахнула пожежа

За даними російського чиновника, силами та засобами протиповітряної оборони у регіоні начебто було "збито та придушено" біля 10 безпілотників.

"Внаслідок падіння одного БПЛА пошкоджено прибудову до господарського приміщення на промисловому підприємстві. Оперативні служби перебувають на місці", - розповів він.

Проте пізніше додав, що "ушкодження зафіксовано ще одному промисловому підприємстві".

"Там БПЛА, що впав, викликав спалах на одному з об'єктів", - написав губернатор у соцмережі.

Ближче до опівночі він також розповів, що одна людина постраждала "під час падіння БПЛА та подальшого займання на промисловому підприємстві".

"За попередніми даними, пожежа торкнулася будівлі та однієї ємності. Також на даний момент попередньо відомо про пошкодження двох житлових будинків та однієї господарської споруди", - йдеться в його заяві у Telegram.

Як уточнюють російські ЗМІ та медіа, дронами був атакований спиртзавод у місті Новохоперську, і там спалахнула сильна пожежа. Крім того, в мережі з'явилися численні кадри про палаюче підприємство.

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Додамо, за даними російського видання Astra, з'явилися дані про пожежу на Аннінському спиртзаводі, де знаходиться нафтобаза ТОВ "Аннанафтопродукт". Вона раніше вже зазнавала атаки із застосуванням безпілотників на початку жовтня.

"За даними місцевих жителів, БПЛА також атакували спиртзавод у селі Красне Воронезькій області. Від смт Анна до села Красне близько 50 кілометрів звернула увагу ASTRA", - йдеться в публікації росЗМІ.

Удари по російських спиртзаводах

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 6 жовтня через дроновий удар спалахнула пожежа на спиртзаводі "Етанол спирт" у Новохоперську Воронезькій області.

Як нещодавно розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при СНБО України Андрій Коваленко, спиртзаводи в Росії використовуються також для виготовлення палива для військових потреб та вибухових речовин. Саме тому ці об’єкти стають цілями атак українських безпілотників, пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 жовтня в Єфремові Тульської області РФ пролунали вибухи через атаку дронів, після чого там виникла пожежа. За словами місцевої влади, постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу та ще одного спиртзаводу у селищі Лужківський Суворовського району.

Крім того, з'явилася інформація про вибух та пожежу на підприємстві "Біохім" у Тамбовській області в РФ 22 жовтня. Також того дня горіло промислове підприємство у Воронезькій області.