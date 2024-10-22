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Українські дрони атакували військові об'єкти на російських спиртзаводах, - ЦПД

Вівторок 22 жовтня 2024 10:55
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Українські дрони атакували військові об'єкти на російських спиртзаводах, - ЦПД Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Спиртзаводи в Росії використовуються не лише для виробництва спирту, але й для виготовлення палива для військових потреб та вибухових речовин. Саме тому ці об’єкти стають цілями атак українських безпілотників.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, нещодавно українські дрони завдали ударів по чотирьох підприємствах на території Росії:

  • "Біохім" - підприємство, яке займається переробкою меляси та виробництвом етилового спирту;
  • Лужковський спиртзавод;
  • Єфремовський спиртзавод;
  • Промислове підприємство у Воронезькій області.

Коваленко підкреслив, що всі ці об'єкти є військовими, хоча й маскуються під цивільні підприємства.

Атаки в РФ

У ніч на 22 жовтня на території Росії стався ряд інцидентів, пов'язаних з вибухами та пожежами. Зокрема, в Єфремові Тульської області безпілотники атакували спиртзаводи, а в Тамбовській області вибухнула пожежа на підприємстві "Біохім".

В ніч на 20 жовтня одразу в кількох областях Росії працювали сили ППО через фіксацію безпілотників. Зокрема, лунали вибухи і виникли пожежі. За офіційною інформацією, "відбиття" атаки було як мінімум у восьми регіонах.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по арсеналу зі снарядами КНДР, який розташований у Брянській області Росії.

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