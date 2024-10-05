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У Воронезькій області скаржаться на атаку дронів на підприємства і пожежу

Субота 05 жовтня 2024 05:18
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У Воронезькій області скаржаться на атаку дронів на підприємства і пожежу Ілюстративне фото: у Воронезькій області сталася пожежа на заволі через атаку дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Воронезькій області (РФ) у ніч проти 5 жовтня працювали засоби протиповітряної оборони через фіксацію безпілотників. Під повітряну атаку потрапили кілька підприємств, та спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.

За словами російського чиновника, засобами ППО та РЕБ вночі начебто було "збито та придушено кілька безпілотників".

Він стверджує, що за повітряним нападом стоїть Україна. Та заявляє, що дрони нібито "намагалися атакувати кілька підприємств, які випускають цивільну продукцію".

Як розповів воронезький губернатор, у будівлі одного з підприємств стався спалах "на території одного поверху", і там наразі триває робота представників оперативних служб.

"На іншому підприємстві, яке зазнало атаки БПЛА, постраждалих і руйнувань немає", - пише у мережі чиновник.

Також він розповів, що внаслідок події одна людина отримала осколкове поранення у руку.

Між тим російські медіа уточнюють, що дронова атака була на спиртзавод "Етанол спирт", розташований у Новохоперську Воронезької області. Також в мережі були оприлюднені кадри з вибухом та займанням там.

Атака дронів у Росії

Варто зауважити, що напередодні через атаку безпілотників також начебто постраждав спиртзавод у Бєлгородській області.

Так, місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявляв ввечері 4 жовтня про вибух через детонацію БПЛА на території промислового підприємства, часткову руйнацію та займання там. Об'єкт - у селі Песчанка Старооскольського міського округу.

Відповідні фото та відео в мережі показують наслідки удару БПЛА по місцевому спиртзаводу.

Пошкоджена будівля підприємства у Бєлгородській області через атаку дронів (фото: t.me/vvgladkov)

Додамо, позавчора українські дрони атакували аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області, де знаходяться російські склади з КАБами та стоянки літаків Су-35 і Су-34. У мережі публікувались фото та відеонаслідків атаки. На фото з супутника були зафіксовані чотири осередки пожеж на території летовища.

А у ніч проти 4 жовтня була атакована нафтобаза "Аннанефтепродукт" у Воронезькій області. Джерела РБК-Україна розповіли, що об'єкт уразили безпілотники СБУ, і там розміщувалися десятки резервуарів паливом.

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