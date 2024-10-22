ua en ru
Вт, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дрони атакували підприємства у Тамбовській та Воронезькій областях РФ, - росЗМІ

Вівторок 22 жовтня 2024 07:21
UA EN RU
Дрони атакували підприємства у Тамбовській та Воронезькій областях РФ, - росЗМІ Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Вибух із подальшим займанням стався на підприємстві "Біохім" у Тамбовській області, РФ. Також горіло промислове підприємство у Воронезькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

За даними губернатора Тамбовської області, вибух, ймовірно, стався через приліт безпілотника, постраждалих немає.

Губернатор Воронезької області повідомив, що пожежа на підприємстві сталася "через падіння безпілотника".

Також у ніч на 22 жовтня в Єфремові Тульської області РФ пролунали вибухи. Місто атакували безпілотники, після чого виникла пожежа. За словами місцевої влади, постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу та ще одного спиртзаводу у селищі Лужківський Суворовського району.

Крім того, вранці запроваджувалися обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропорту Нижнього Новгорода. Нині вони вже зняті. Місцеві ЗМІ писали про загрозу атаки БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ просунулися в Курській області, окупанти – біля Кремінної, Покровська та Курахового: карти ISW
ЗСУ просунулися в Курській області, окупанти – біля Кремінної, Покровська та Курахового: карти ISW
DAILY
Андрій Садовий: З Росією не може бути жодної постійної мирної угоди
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Садовий: З Росією не може бути жодної постійної мирної угоди