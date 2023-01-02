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У Воронежі повідомляють про вибухи на аеродромі

Фото: у Воронежі повідомляють про вибухи на аеродромі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вибухи сталися на аеродромі "Балтімор" у російському Воронежі, де знаходиться бойова авіація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві соціальні мережі.

На аеродромі базується полк фронтових бомбардувальників Су-34.

"Воронівці повідомили про дуже гучну "бавовну". Було чути у всіх районах міста. За повідомленнями вже десятків людей, не схоже на петарди чи салюти", - пишуть у соцмережах.

Інформація потребує підтвердження. Офіційних повідомлень про вибухи немає.

"Балтімор" - це військовий аеродром у Воронежі. Колишня назва: "Воронеж-Б". Аеродром засновано у 1930-х роках.

Нагадаємо, вночі 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі пролунали два вибухи.

У Повітряних силах зазначили, що інциденти на аеродромі – це наслідки злочинних дій росіян на території України.

Аналітики ISW заявили, що такі вибухи демонструють неефективність російської ППО і загострюють критику того, що Кремль не може захистити свою територію.

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ВоронежВибух