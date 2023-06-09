ua ru
Пт, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Воронежі дрон врізався у житловий будинок (фото, відео)

Новость на русском →
Воронеж, П'ятниця 09 червня 2023 11:22
У Воронежі дрон врізався у житловий будинок (фото, відео) Фото: у Воронежі дрон врізався у житловий будинок (t.me/bazabazon)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У російському Воронежі безпілотник врізався у житловий будинок. Через інцидент постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Baza, Shot і губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.

Губернатор написав, що дрон упав на вулиці Бєлінського у Воронежі.

За його словами, троє людей посіклися осколками скла. Їм надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Російські Telegram-канали припускають, що дрон летів у бік авіаційного заводу на вулиці Ціолковського. За однією з версій його почали глушити РЕБ, дрон повело і він збився зі шляху.

Повідомляється, що безпілотник йшов на висоті 200 метрів, був сірого кольору з розмахом крил1,5 метра.

"Атаки дронів" в Росії

Останнім часом у РФ часто скаржаться на нібито "атаки безпілотників". Найчастіше про такі інциденти повідомляють у областях, що межують з Україною.

Наприклад, 5 червня в Курській області заявляли про збиття дрону в Суджанському районі. Місцева влада стверджує, що він нібито належав бригаді "Азов" Нацгвардії України.

Крім того, 2 червня у Смоленській області безпілотники нібито атакували газову та нафтопереробну станції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони Воронеж Російська Федерація
NEWS
Вода йде на спад. Всі подробиці про наслідки підриву Каховської ГЕС на 9 червня
Вода йде на спад. Всі подробиці про наслідки підриву Каховської ГЕС на 9 червня
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС