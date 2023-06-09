В Воронеже дрон врезался в жилой дом (фото, видео)

В российском Воронеже беспилотник врезался в жилой дом. Из-за инцидента пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Baza , Shot и губернатора Воронежской области Александра Гусева .

Губернатор написал, что дрон упал на улице Белинского в Воронеже.

По его словам, трое человек посекло осколками стекла. Им оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Российские Telegram-каналы предполагают, что дрон летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского. По одной из версий, его начали глушить РЭБ, дрон повело и он сбился с пути.

Сообщается, что беспилотник шел на высоте 200 метров, был серого цвета с размахом крыльев 1,5 метра.

"Атаки дронов" в России

В последнее время в РФ часто жалуются на якобы "атаки беспилотников". Чаще всего о таких инцидентах сообщают в областях, которые граничат с Украиной.

Например, 5 июня в Курской области заявляли о сбитии дрона в Суджанском районе. Местные власти утверждают, что он якобы принадлежал бригаде "Азов" Нацгвардии Украины.

Кроме того, 2 июня в Смоленской области беспилотники якобы атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции.

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