Воронеж атакували дрони: у місті кілька пожеж, горить район великого ТЦ

"Галерея Чижова" - один із найбільших торговельно-ділових комплексів у центрі Воронежа. Близько 05:20 у його районі пролунали вибухи, після чого почалася пожежа. Згодом місцеві повідомили, що вогонь не вщухає.

Чи був це прицільний удар, чи наслідок роботи російської ППО, поки невідомо.

На кадрах, які поширюють місцеві, видно кілька осередків займання в різних частинах Воронежа. Жителі також повідомляли, що безпілотники продовжують літати над містом.

Офіційних даних про наслідки атаки і постраждалих поки немає.