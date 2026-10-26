Воронеж атаковали дроны: в городе несколько пожаров, горит район крупного ТЦ

"Галерея Чижова" – один из крупнейших торгово-деловых комплексов в центре Воронежа. Около 05:20 в его районе прогремели взрывы, после чего начался пожар. Впоследствии местные сообщили, что огонь не утихает.

Был ли это прицельный удар или следствие работы российской ПВО пока неизвестно.

На кадрах, распространяющих местные, видны несколько очагов возгорания в разных частях Воронежа. Жители также сообщали, что беспилотники продолжают летать над городом.

Официальных данных о последствиях атаки и пострадавших пока нет.