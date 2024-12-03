Вороги Заходу будуть раді. Рютте попередив Трампа про загрозу поступок з боку України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте в інтерв'ю Financial Times .

"Ми не можемо допустити ситуації, коли Кім Чен Ин (диктатор Північної Кореї, - ред.) і російський лідер (Володимир Путін, диктатор Росії), Сі Цзіньпін (лідер Китаю, - ред.) та Іран спільно радіють через те, що ми дійшли до угоди, яка не влаштовує Україну, тому що в довгостроковій перспективі це становитиме серйозну загрозу безпеці не лише для Європи, а й для США", - заявив Рютте.

Генеральний секретар НАТО додав, що Росія, Китай, Північна Корея й Іран мають глибокі військові та економічні зв'язки, а взаємні поставки озброєння й грошей лише підживлюють війни в Україні та на Близькому Сході.

За словами Рютте, на даному етапі значно важливіше зміцнити військову підтримку Києва, ніж вести дискусії про можливе членство країни в НАТО.

Також підкреслив, що ключовим завданням є забезпечити Україні сильну позицію на випадок, якщо її президент Володимир Зеленський вирішить розпочати мирні перемовини. Рютте назвав це своїм головним пріоритетом.

Мирний план Трампа

47-й президент Штатів Дональд Трамп вже неодноразово заявляв, що планує посадити Україну та РФ за стіл переговорів після повернення до Білого дому. Зеленський, своєю чергою, застерігав Вашингтон від "швидкого" завершення війни.

У тому ж числі президент України стверджував, що не має значення, де відбуватимуться мирні переговори, якщо Україна буде у слабшій позиції, ніж Росія.

Як пише CNN, у президента США вимагатимуть припинити вогонь на фронті перед переговорами між Україною та Росією.