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Враги Запада будут рады. Рютте предупредил Трампа об угрозе уступок со стороны Украины

Вторник 03 декабря 2024 09:08
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Враги Запада будут рады. Рютте предупредил Трампа об угрозе уступок со стороны Украины Фото: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украине нужна хорошая сделка по завершению полномасштабной войны. Принуждение Киева к уступкам Российской Федерации (РФ) будет представлять угрозу безопасности Европы и Соединенных Штатов Америки (США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте в интервью Financial Times.

"Мы не можем допустить ситуации, когда Ким Чен Ын (диктатор Северной Кореи, - ред.) и российский лидер (Владимир Путин, диктатор России), Си Цзиньпин (лидер Китая, - ред.) и Иран совместно радуются из-за того, что мы пришли к соглашению, которое не устраивает Украину, потому что в долгосрочной перспективе это будет представлять серьезную угрозу безопасности не только для Европы, но и для США", - заявил Рютте.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что Россия, Китай, Северная Корея и Иран имеют глубокие военные и экономические связи, а взаимные поставки вооружения и денег только подпитывают войны в Украине и на Ближнем Востоке.

По словам Рютте, на данном этапе значительно важнее укрепить военную поддержку Киева, чем вести дискуссии о возможном членстве страны в НАТО.

Также подчеркнул, что ключевой задачей является обеспечить Украине сильную позицию на случай, если ее президент Владимир Зеленский решит начать мирные переговоры. Рютте назвал это своим главным приоритетом.

Мирный план Трампа

47-й президент Штатов Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что планирует посадить Украину и РФ за стол переговоров после возвращения в Белый дом. Зеленский, в свою очередь, предостерегал Вашингтон от "быстрого" завершения войны.

В том же числе президент Украины утверждал, что не имеет значения, где будут проходить мирные переговоры, если Украина будет в более слабой позиции, чем Россия.

Как пишет CNN, у президента США будут требовать прекратить огонь на фронте перед переговорами между Украиной и Россией.

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