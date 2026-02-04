Б'є на 400 км: у США випробували нову потужну ракету Rusty Dagger для України

У США по бойовому випробували крилату ракету Rusty Dagger для України, створену за програмою ERAM.

Ракету створює американська компанія Zone 5 Technologies у межах програми ERAM (Extended Range Attack Munition). Під час чергового етапу тестування боєприпас із високою точністю уразив задану ціль, що підтвердило його ефективність.

Випробування відбулися на полігоні авіабази Eglin на півдні США. У пресслужбі бази зазначили, що тестування дозволило зібрати критично важливі дані для подальшої розробки економічно ефективної та далекобійної ударної системи, яку створюють за прискореною програмою.

Під час випробувань також були оприлюднені фото моменту влучання ракети та детонації бойової частини. На знімках видно високу точність ураження та потужний вибух, зважаючи на те, що маса боєприпасу становить близько 500 фунтів (227 кг).

Водночас у повідомленні авіабази Eglin, ймовірно, допущено помилку в датах. Зазначено, що випробування відбулися 22 січня 2025 року — тобто понад рік тому. Однак програма ERAM для України фактично стартувала лише наприкінці січня 2024 року, а перші льотні випробування ракети відбулися приблизно дев’ять місяців тому.

Дозвіл на продаж ракет Україні був наданий 28 серпня 2025 року. Загалом Україна отримала право закупити до 3350 ракет у межах програми ERAM на суму 825 млн доларів, які мають профінансувати європейські партнери. Орієнтовна вартість однієї ракети становить близько 246 тисяч доларів, що робить Rusty Dagger значно дешевшою за більшість аналогів. Терміни передачі ракет Україні наразі не оголошені.

Крім Rusty Dagger, у межах програми ERAM компанія CoAspire також розробила концептуально схожу крилату ракету RAACM.