Ворог зробив чергову спробу "флагофтику" у Покровську, - Генштаб

Що відбувається у Покровську

За його словами, у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

"Загарбники, скориставшись густим туманом, зробили чергову спробу пропагандистського встановлення свого прапора в одному з районів міста, щоб пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього Покровська. Після цього вони поспіхом втекли", - розповів речник.

Він додав, що наразі у Покровську триває зачистка ворожих груп.

Як зазначив Ковальов, намагання окупантів створювати пропагандистські ілюстрації того, що вони начебто контролюють місто, ведуть до суттєвих втрат їх живої сили.

"Попри несприятливі погодні умови, наші підрозділи не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження груп противника", - сказав він.

Ситуація у Мирнограді

Щодо ситуації у Мирнограді, то як наголосив Ковальов, українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", - пояснив речник.

Загалом на Покровському напрямку, за даними речника, захисники минулої доби зупинили 72 штурмові дії агресора у районах Нового Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Шахового, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Рівного, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Філії та у бік населеного пункту Гришине.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 104 окупантів, з них 81 - безповоротно. Знищено одинадцять безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки.

Крім того, пошкоджено два автомобілі та одну артилерійську систему противника.