Ворог зосереджує зусилля на Авдіївському напрямку, - Тарнавський

"Сили ОСУВ "Таврія" продовжують ведення оборонної операції. Противник зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, де минулої доби наші захисники та захисниці відбили 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське", - розповів Тарнавський.

За словами командувача ОСУВ, на Новопавлівському напрямку відбулось 38 боєзіткнень. Також росіяни не мали успіху в Красногорівці, яка була звільнена нашими воїнами. Лише там втрати ворога склали близько 100 осіб.

Захоплення Авдіївки і подальше просування росіян

В ніч на 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, що перебувала під загрозою оточення ворогом. Причиною стали штурмові дії суттєво переважаючих силами противника у щільній забудові міста за активної підтримки авіації.

26 лютого Сили оборони відійшли від села Ласточкіне, що розташоване за 6 км від Авдіївки. Вже наступного дня захисники відійшли від сіл Сєверне і Степове.

На Авдіївському напрямку ЗСУ вдалося стабілізувати лінію оборони у районах селищ Тоненьке, Орлівка і Бердичі.

Про те, що Росія планує на фронті весною і коли Україна зможе перейти до контрнаступу - читайте в аналітичному матеріалі РБК-Україна.