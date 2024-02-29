Ворог зосереджує зусилля на Авдіївському напрямку, - Тарнавський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Сили ОСУВ "Таврія" продовжують ведення оборонної операції. Противник зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, де минулої доби наші захисники та захисниці відбили 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське", - розповів Тарнавський.

За словами командувача ОСУВ, на Новопавлівському напрямку відбулось 38 боєзіткнень. Також росіяни не мали успіху в Красногорівці, яка була звільнена нашими воїнами. Лише там втрати ворога склали близько 100 осіб.

Захоплення Авдіївки і подальше просування росіян

В ніч на 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, що перебувала під загрозою оточення ворогом. Причиною стали штурмові дії суттєво переважаючих силами противника у щільній забудові міста за активної підтримки авіації.

26 лютого Сили оборони відійшли від села Ласточкіне, що розташоване за 6 км від Авдіївки. Вже наступного дня захисники відійшли від сіл Сєверне і Степове.

На Авдіївському напрямку ЗСУ вдалося стабілізувати лінію оборони у районах селищ Тоненьке, Орлівка і Бердичі.

Про те, що Росія планує на фронті весною і коли Україна зможе перейти до контрнаступу - читайте в аналітичному матеріалі РБК-Україна.