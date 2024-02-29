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Враг сосредотачивает усилия на Авдеевском направлении, - Тарнавский

Четверг 29 февраля 2024 17:57
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Враг сосредотачивает усилия на Авдеевском направлении, - Тарнавский Фото: враг сосредотачивает усилия на Авдеевском направлении, ВСУ ведут оборонительную операцию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы сосредоточили усилия на Авдеевском направлении. Наши военные продолжают вести оборонную операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) "Таврия" Александра Тарнавского.

"Силы ОСГВ "Таврия" продолжают ведение оборонительной операции. Противник сосредоточивает основные усилия на Авдеевском направлении, где за прошедшие сутки наши защитники и защитницы отбили 25 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское", - рассказал Тарнавский.

По словам командующего ОСГВ, на Новопавловском направлении состоялось 38 боестолкновений. Также россияне не имели успеха в Красногоровке, которая была освобождена нашими воинами. Только там потери врага составили около 100 человек.

Увлечения Авдеевки и дальнейшее продвижение россиян

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, которая находилась под угрозой окружения врагом. Причиной стали штурмовые действия существенно превосходящих силами противника в плотной застройке города при активной поддержке авиации.

26 февраля Силы обороны отошли от села Ласточкино, расположенном в 6 км от Авдеевки. Уже на следующий день защитники отошли от сел Северное и Степное.

На Авдеевском направлении ВСУ удалось стабилизировать линию обороны в районах поселков Тоненько, Орловка и Бердичи.

О том, что Россия планирует на фронте весной и когда Украина сможет перейти к контрнаступлению - читайте в аналитическом материале РБК-Украина.

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