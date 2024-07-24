Ворог зосередив атаки на п'яти напрямках у Донецькій області, - Генштаб

Ворожі обстріли

Протягом доби противник 3313 обстріляв позиції Сил оборони військ і населені пункти. Також військові агресора завдали по території України чотири ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет, 47 авіаційних ударів, зокрема із задіянням 59 КАБ, а також використав для ураження 550 дронів-камікадзе.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Глибокого, Тихого і Сотницького Козачка. Всі атаки успішно відбиті нашими захисниками. За попередніми підрахунками на даний час втрати агресора за сьогодні складають 73 військових вбитими та пораненими, також наші воїни знищили три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 14 БпЛА. Пошкоджено дві артилерійських системи і два автомобіля.

На Куп’янському напрямку загарбники протягом дня вісім разів намагалися просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки. Силами оборони відбито сім атак противника. Бої тривають.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Досі точиться одне боєзіткнення, решту - наші воїни зупинили.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів упродовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Бій у районі Верхньокам’янського триває.

На Краматорському напрямку активність агресора вилилася у десять бойових зіткнень. Сім атак поблизу Часового Яру, Нового та в напрямку Новомаркового захлинулися. Три боєзіткнення тривають. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали шість атак противника поблизу Північного та Нью-Йорка. Дві атаки відбито, противник успіху не мав, тривають бої у чотирьох локаціях. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку ворог 27 раз намагався вклинитися в нашу оборону, зокрема в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Вовче та Карлівка. Шість атак тривають.

Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили сьогодні понад 200 окупантів, 63 з них - безповоротно. Знищено один танк, бойову броньовану машину, артсистему і дев’ять автомобілів. Ще три автомобіля пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог 29 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Костянтинівки та Парасковіївки, де укранські воїни відбили 22 атаки, триває п’ять боєзіткнень. Також досі точаться бої біля Красногорівки.

На Времівському напрямку наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Костянтинівки та Водяного - сім атак відбито, ще п’ять триває.

На Оріхівському напрямку окупанти два рази окупанти безуспішно штурмували наші позиції біля Малої Токмачки і в напрямку Новодарівки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Дві невдалих спроби штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором сьогодні.