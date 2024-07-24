ЗСУ виснажують наступальні можливості Росії: актуальна ситуація на фронті

На фронті за минулу добу відбулося 152 бойових зіткнення. Українські воїни продовжують стримувати атаки Росії та виснажують наступальні можливості ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Вчора російські окупанти здійснили 4443 обстріли України та завдали 41 авіаційний удар. Натомість українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали сім авіаударів по скупченнях живої сили противника, уразили чотири артсистеми, три склади, два засоби ППО і два пункти управління загарбників.

"Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу", - йдеться у зведенні Генштабу.

Ситуація на напрямках:

Харківський напрямок. Ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

Куп’янський напрямок. Кількість боєзіткнень за добу зросла до дев’яти. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля шести різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог на Синьківці, де за підтримки авіації провів чотири атаки.

Лиманський напрямок. Українські війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.

Сіверський напрямок. Силами оборони відбито дев’ять атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.

Краматорський напрямок. Українські воїни зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Васюківки, Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру, Іванівського, Ступочок, Білої гори та Андріївки.

Торецький напрямок. Ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував неподалік населених пунктів Північне та Залізне - провів тут майже 80% від усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував у районах Нью-Йорка та Торецька. Активно бомбардував місто Торецьк.

Покровський напрямок. ЗСУ відбили 41 атаку в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша, Уманське та Яснобродівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

Курахівський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Времівський напрямок. Окупанти здійснили невдалий штурм українських позицій біля Костянтинівки. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного.

Оріхівський напрямок. Відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки.

Придніпровський напрямок. Росіяни три атакували на лівобережжі річки Дніпро, успіху не мали.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілював з території Росії, зокрема, населені пункти Попівка, Волфине, Яструбине, Степок і Кіндратівка.