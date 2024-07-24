Враг сосредоточил атаки на пяти направлениях в Донецкой области, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В течение суток противник 3313 обстрелял позиции Сил обороны войск и населенные пункты. Также военные агрессора нанесли по территории Украины четыре ракетных удара с применением четырех ракет, 47 авиационных ударов, в частности с задействованием 59 КАБ, а также использовал для поражения 550 дронов-камикадзе.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку Глыбокого, Тихого и Сотницкого Казачка. Все атаки успешно отбиты нашими защитниками. По предварительным подсчетам в настоящее время потери агрессора за сегодня составляют 73 военных убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили три артиллерийские системы, пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, 14 БпЛА. Повреждены две артиллерийские системы и два автомобиля.

На Купянском направлении захватчики в течение дня восемь раз пытались продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки. Силы обороны отбили семь атак противника. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Макеевки, Невского и Серебрянского леса. До сих пор идет одно боестолкновение, остальные - наши воины остановили.

На Северском направлении враг восемь раз в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Бой в районе Верхнекаменского продолжается.

На Краматорском направлении активность агрессора вылилась в десять боевых столкновений. Семь атак вблизи Часового Яра, Нового и в направлении Новомаркового захлебнулись. Три боестолкновения продолжаются. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении наши войска отражали шесть атак противника вблизи Северного и Нью-Йорка. Две атаки отбиты, противник успеха не имел, продолжаются бои в четырех локациях. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении враг 27 раз пытался вклиниться в нашу оборону, в частности в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Волчье и Карловка. Шесть атак продолжаются.

Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили сегодня более 200 оккупантов, 63 из них - безвозвратно. Уничтожен один танк, боевая бронированная машина, артсистема и девять автомобилей. Еще три автомобиля повреждены.

На Кураховском направлении враг 29 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Константиновки и Парасковиевки, где украинские воины отбили 22 атаки, продолжается пять боестолкновений. Также до сих пор идут бои возле Красногоровки.

На Времовском направлении наши войска отражали 12 атак противника вблизи Константиновки и Водяного - семь атак отбиты, еще пять продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты два раза оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции вблизи Малой Токмачки и в направлении Новодаровки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Две неудачные попытки штурмовать позиции украинских воинов были осуществлены агрессором сегодня.